Fußball-Thüringenliga: Väterchen Frost ist kein Borscher Fußballfan

Bereits in den vergangenen Tagen stand die Partie durch Temperaturen und Wetterlage auf der Kippe, am Freitagabend folgte eine Frostwelle, durch die eine reguläre Austragung des Duells des Tabellenzwölften gegen den -achten nicht garantiert werden kann. Für die Borscher Mannschaft von Trainer Andreas Mannel stehen bis zur Winterpause offiziell noch drei Partien an. Am 30. November kommt es auswärts zum Duell der Aufsteiger und Tabellennachbarn beim SV Blau-Weiß Büßleben, am 7. Dezember käme es in Geisa zum Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Neustadt/Orla und am 13. Dezember müssten die Borscher zum FC An der Fahner Höhe reisen. Deren Heimspiel an diesem Wochenende ist jedoch bereits dem Wetter zum Opfer gefallen. Es scheint aktuell schwer vorstellbar, dass das Nachholspiel vom 6. Spieltag, das bereits Ende September abgesagt worden war, noch in diesem Jahr ausgetragen werden kann.