Fußball-Thüringenliga: Ungleiches Duell in der Glücksbrunn-Arena

Gäste tun nicht mehr als nötig

Die Partie war längst entschieden. Heiligenstadt tat nicht mehr als nötig und kontrollierte das Geschehen. Einmal aber ließen sich die Gäste doch überrumpeln, als die nie aufsteckenden Platzherren mit einem Konter über drei Stationen Fabian Kallenbach bedienten, der gekonnt ins lange Eck einschob. (1:4/74.). In der Schlussphase traf Robin Vogt noch zum 1:5-Endstand (88.), während Fabian Kallenbach eine Ergebniskosmetik versagt blieb, als sein Heber in der 90. Minute nur an der Querlatte landete.