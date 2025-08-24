Geglückte Revanche für die Spielvereinigung Geratal. Hatte man in der letzten Saison zwei empfindliche Niederlagen gegen Bad Frankenhausen hinnehmen müssen (2:4 auswärts, 1:4 zuhause), so nahm man nun die drei Punkte mit auf die Heimreise. Erneut traf dabei Torjäger Seigel Tauwaun Ajae Rodney – kurz Rodney. Der 21-Jährige, der bereits mehrfach das Auswahltrikot der Karibikinsel Montserrat (britisches Überseegebiet, Platz 179 der FIFA-Weltrangliste) überstreifte, an der Arnstädter Soccer Academy ausgebildet wurde und vor der Saison vom FC Erfurt Nord nach Geraberg wechselte, hat damit in jedem bisherigen Pflichtspiel mindestens ein Tor erzielt.