Fußball-Thüringenliga und Landesklasse: Spielausfälle daheim und auswärts

Bad Liebenstein keine Option

Der Kunstrasenplatz in Bad Liebenstein könnte aktuell nur unter enormer Opferbereitschaft der Gastgeber genutzt werden, was der FC-Mannschaft bei widriger Wetterlage aber kaum zuzumuten wäre. „Wir haben neben dem Bad Liebensteiner Platz derzeit drei Container stehen. Einer ist zum Duschen, einer für die Gastmannschaft und einer für die Schiedsrichter. Wir sind mit der kompletten Mannschaft dann vom Vereinsheim in Schweina rüber gefahren. Die Halbzeitbesprechung erfolgte in einem alten, baufälligen Gebäude, in dem die Stadt Liebenstein mittlerweile aber einen Jugendclub untergebracht hat. Da kommen wir nun also nicht mehr rein. Wenn es in Strömen gießt, kann ich meine Spieler ja schlecht eine Viertelstunde im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen lassen“, so Gabriel zu den derzeitigen Problemen der „Liebenstein-Option“. Hinzu kam bei der Absage des Heimspiels gegen den FSV Schleiz, dass die Tornetze auf dem Bad Liebensteiner Platz defekt waren.