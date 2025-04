Der FC Schweina-Gumpelstadt stellt sich im Abstiegskampf der Thüringenliga den Tatsachen, Wacker Bad Salzungen und der FC Barchfeld wollen in der Landesklasse am Samstag auswärts zurück in die Spur. Beim Aufstiegsaspiranten SV Borsch stellt sich die Frage, wer diesen überhaupt noch ins Stolpern bringen kann. Vielleicht ja Thuringia Struth-Helmershof am Sonntag?