Ein Spiel steht für den Thüringenliga-Aufsteiger SV Borsch noch aus und damit eine Chance, um den Klassenverbleib zu sichern. Nach der Negativserie der vergangenen zwei Monate hatten Trainer Andreas Mannel und Co-Trainer Christoph Neidhardt am Sonntag ihren Rücktritt in Geisa eingereicht. Nach intensiven Gesprächen zwischen dem Duo und dem Borscher Vereinsvorstand folgt nun die Rolle rückwärts.