Am Samstagabend hatte der SV Borsch in der gut beheizten Werner-Seelenbinder-Halle in Bad Salzungen noch erfolgreich seinen Titel verteidigt, beim 31. Sport- und Presseball wurden die Fußballer zum zweiten Mal in Folge als „Mannschaft des Jahres“ ausgezeichnet. Am Tag darauf stand auf dem tiefen und unbeheizten Rasen des Sportparks An der Ulster dann aber wieder Thüringenliga-Alltag an. Im Heimspiel gegen den Tabellendritten 1. FC Eichsfeld ging es für die Borscher nicht um Titel, sondern schlicht um drei Punkte und als Aufsteiger letztlich um dem Klassenerhalt. Feiern durften bei herbstlichem Wetter am Sonntag allerdings die mit 1:3 siegreichen Eichsfelder.