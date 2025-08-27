Am Wochenende absolvieren die Borscher ihre zweite Auswärtspartie. Nach der Heimniederlage gegen einen bärenstarken SV Schott Jena steht die Mannschaft von Trainer Andreas Mannel mit einem Sieg und einer Niederlage auf Platz sieben in der Thüringenliga, punktgleich mit dem nächsten Auswärtsgegner SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen. Im Kyffhäuserkreis erwartet die Rhöner mit den Blau-Weißen ein Gegner, der zum Punktspielauftakt bei SCHOTT Jena für Aufsehen sorgte. Der Tabellenachte der vergangenen Saison und gestandene Thüringenligist dürfte sich am Samstag ab 14 Uhr auf dem Sportplatz an der Wipper als der nächste äußerst anspruchsvolle Gegner für den SV Borsch erweisen.