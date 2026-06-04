Der SV 09 Arnstadt hat am Dienstag einen neuen Vorstand gewählt. Vor einigen Wochen überraschte Präsident Daniel Barth mit der Ankündigung seines Rücktrittes. Das machte es nötig, die eigentlich für September geplante Mitgliederversammlung vorzuziehen. Kein Nachteil, wie Versammlungsleiter und Vorstandsmitglied Jens Petermann deutlich machte: „So kann der neue Vorstand gleich die neue Saison vorbereiten“, sagte er.