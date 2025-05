Zum Beginn der Saison verpflichtete der SV 09 Arnstadt René Deubner. Er übernahm die Mannschaft nach dem Abstieg in die Thüringenliga. Nun hat der Verein entschieden, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Das gab der Verein in einem Facebook-Post bekannt. In diesem heißt es weiter: „Wir bedanken uns jetzt schon herzlich bei ‚Deubi’ für seine engagierte Arbeit, seinen Einsatz und sein Engagement in den vergangenen Monaten“.