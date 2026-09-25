Lancine Keitas Gesicht ist zur Faust geballt. Auf der Auswechselbank platzt dem Fitnesstrainer des 1. Suhler SV kurz vor dem Halbzeitpfiff der Kragen: „Ihr müsst mal nach hinten laufen, nicht joggen!“ Wieder rollte ein Angriff des 1. SC 1911 Heiligenstadt und wieder wurde seitens des SSV nur in teils mäßigem Tempo zurückgespurtet. 2:0 führt der Favorit, Oberliga-Absteiger Heiligenstadt, da gegen Liga-Neuling Suhl. Am Ende wird es am Samstag (19. September) ein 4:0 für die Eichsfelder – für Thüringenliga-Schlusslicht Suhl die sechste Niederlage im sechsten Spiel.