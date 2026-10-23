„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“ singen Fußballer bekanntermaßen äußerst gerne. Auch die Futsaler in Diensten des 1. Suhler SV hätten an diesem Samstag (24. Oktober) zu jenen Versen in die Hauptstadt fahren können. Ihr Club Blumenstadt United trifft dort ab 13.30 Uhr auf die Berlin Underdogs. Es ist das Duell des Staffel-Spitzenreiters der NOFV-Futsal-Regionalliga Süd gegen den ärgsten Verfolger. Fast parallel, um 14 Uhr, wird in der Fußball-Thüringenliga das Gastspiel des 1. Suhler SV beim SV Bad Frankenhausen angestoßen.