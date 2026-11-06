Die Zahlen geben wenig Anlass zur Hoffnung: In den zurückliegenden 15 Jahren gab es keine einzige Mannschaft in der Fußball-Thüringenliga, die nach elf Spieltagen noch mit null Punkten dastand. Der 1. Suhler SV schreibt hier also unfreiwillig regionale Sportgeschichte. Auf was kann der Club im Abstiegskampf noch bauen? Vielleicht auf das: In der Vergangenheit sind schon Teams abgestiegen, die zum gleichen Zeitpunkt der Saison bereits Punkte gesammelt hatten und nach elf Spielen noch nicht auf einem Abstiegsplatz standen. Kann dem SSV noch ein Wunder gelingen? Oder ist die Rückkehr in die Landesklasse besiegelt?