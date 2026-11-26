Bei der SpVgg Geratal dürfte nach dem vergangenen Wochenende erst einmal ein wenig Erleichterung eingekehrt sein. Mit dem deutlichen 4:0-Erfolg gegen den FC Einheit Bad Berka gelang den Geratalern ein wichtiger Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Thüringenliga. „Das war ein absoluter Brustlöser für alle im Verein“, ordnete Trainer Maik Lipsius die Bedeutung des Sieges ein. Doch allzu lange ausruhen können sich die Gerataler auf diesem Erfolg nicht. Am Samstag wartet mit dem Auswärtsspiel beim FC An der Fahner Höhe in Dachwig bereits die nächste anspruchsvolle Aufgabe.