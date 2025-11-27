Der SV 09 Arnstadt gastiert am Samstag um 14 Uhr zum Spitzenspiel beim 1. FC Eichsfeld. Die Eichsfelder absolvierten bislang eine ganz starke Saison, mit 23 Punkten und 20:14 Toren nehmen sie den vierten Platz in der Tabelle ein. Mit den Arnstädtern sind sie das einzige Team, das zu Hause noch ungeschlagen ist. Eine echte Herausforderung für die Nullneuner, die sich zuletzt gegen Wacker Nordhausen formverbessert zeigten. Da ist aber noch Luft nach oben. Insgesamt standen sich beide Mannschaften viermal in der Thüringenliga gegenüber. Alle vier Begegnungen gewannen die Bachstädter. In der Vorsaison siegten sie jeweils mit 4:2. Nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wird Hans Oeftger wieder zur Verfügung stehen.