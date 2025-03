In einer unterhaltsamen, fair geführten Partie unterliegt die junge Glücksbrunn-Elf dem Favoriten aus Jena knapp mit 0:1 Toren. Da die Arbeiten am Multifunktionsgebäude im Bad Liebensteiner Parkstadion noch nicht abgeschlossen sind, fand die Begegnung in der Glücksbrunn-Arena statt, wo sich der Rasen gemessen an den Witterungsbedingungen als gut bespielbar zeigte.