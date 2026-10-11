Erneut ist Fußball-Thüringenliga-Aufsteiger 1. Suhler SV unter die Räder gekommen. Beim amtierenden Landesmeister SV Schott Jena kassierten die Südthüringer erstmals in dieser Spielzeit sieben Gegentore. Nach der deutlichen 2:7-Pleite am Samstag (10. Oktober) bleibt der SSV punktloses Schlusslicht der 6. Liga. Nur Vorletzter Wacker Nordhausen (30 Gegentore, 4 Punkte) hat ähnlich viele Gegentreffer wie Suhl (34, 0) einstecken müssen.