Nach dem kaum für möglich gehaltenen 7:4-Auswärtserfolg der Glücksbrunner am vergangenen Wochenende beim FSV Preußen Bad Langensalza genießen die Männer von Trainer René Heger am Samstag Heimrecht. In der Glücksbrunn-Arena empfangen sie um 15 Uhr mit dem SV Blau-Weiß Neustadt/Orla den Tabellensiebten.