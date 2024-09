Die Elf von Trainer Olaf Gabriel holt mit einem 3:2-Auswärtssieg in Ostthüringen den ersten Auswärtssieg. Der Dreier in der Fremde ist um so wichtiger, da die bisherigen Vorstellungen mit Niederlagen endeten. Mit einer Ausnahme: Der 2:0-Heimsieg des FC gegen den Tabellensechzehnten aus Weimar. In fünf von sechs Spielen gab es Niederlagen, die mächtig an den Nervenkostümen von Mannschaft und den Vereinsverantwortlichen nagten. Der Sieg beim FC Saalfeld kommt genau zur richtigen Zeit, wenn es die im Fußball geben sollte. Der FC Schweina-Gumpelstadt klettert nach dem sechsten Spieltag auf den zwölften Tabellenplatz, verlässt erstmals den Tabellenkeller und verliert nicht schon frühzeitig den Anschluss an das Mittelfeld. Wenn das kein Selbstvertrauen gibt.