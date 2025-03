Die Szenerie nach dem Abpfiff war durchaus bezeichnend. Während sich die Gästespieler bis auf den angesäuerten Trainer Thomas Gierling noch halbwegs zufrieden über den Punktgewinn zum Kreis zusammenfanden, sanken bei den Gastgebern einige Akteure enttäuscht erst einmal auf den Rasen. Wohlwissend, dass gegen den Tabellenelften mehr als ein Punkt möglich war. FC-Trainer René Heger reagierte und sammelte sehr schnell seine Männer ein und machte das einzig Richtige, was ein Trainer in solch einer Situation mit einer Mannschaft, die nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzt, machen kann. In seiner kurzen Ansprache beschwor er sein Team, dass Positive aus der Partie mitzunehmen für die kommenden Aufgaben. Da gab es einiges beim Tabellenschlusslicht gegen den Tabellenelften, der sich über eine Stunde als erschreckend schwach und uninspiriert in der Glücksbrunn-Arena präsentierte.