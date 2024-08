Seit Donnerstagnachmittag liegt die Spielberechtigung für Sumaila Mané und Aliu Baldé für den Thüringenligisten FC Schweina-Gumpelstadt vor. Innenverteidiger Mané (30) und Offensivspieler Baldé (23) beiden Portugiesen kommen aus der vierten Liga in Portugal und waren bisher im Großraum Lissabon aktiv. Seit der vergangenen Woche sind die beiden Fußballer in Schweina zum Probetraining. „Wir haben bisher vier Einheiten zusammen absolviert und es wird von mal zu mal besser“, erklärt Olaf Gabriel. Der Glücksbrunner Trainer freut sich über seine beiden Neuzugänge. „Das ist das richtige Zeichen des Vereins an die Mannschaft. Nach unseren vielen personellen Problemen wird der Mannschaft von Vereinsseite der Rücken gestärkt. Mit den beiden Neuen können wir optimistischer auf die nächsten Aufgaben schauen“, ergänzt der sportlich Verantwortliche des FC Schweina-Gumpelstadt.