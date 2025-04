Der 5:1-Auswärtserfolg des SC Heligenstadt fällt auch in dieser Höhe verdient aus. Darüber kann es keine zwei Meinungen geben. Zu deutlich präsentierten sich die Männer von Trainer André Thüne als spielstarke Einheit, mit technisch in allen Mannschaftsteilen versierten Spielern, die auch im athletischen Bereich gegenüber den Gastgebern dominierten. Die Glücksbrunner versuchten, mit Einsatz und Engagement entgegenzuhalten. Das reichte allerdings gegen den Tabellendritten nicht. Die Eichsfelder setzten die Vorgabe ihres Trainers, das Osterwochenende nach den beiden Nachholspielen in Schweina und in Weimar als Tabellenerster beenden zu wollen, im ersten Teil in beeindruckender Weise um. Vor allem im allem vor der Pause boten sie eine starke Vorstellung in der Partie gegen den FC Schweina-Gumpelstadt.