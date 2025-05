Auf dem Glücksbrunner Rasenplatz ging es für den FC Schweina-Gumpelstadt gegen den Tabellensiebten SV Blau-Weiß Neustadt/Orla. Und es war viel dabei, nur eben – wie so oft in dieser Saison – keine Punkte für die Glücksbrunner. Mit der 2:4-Niederlage ist der Abstieg in die Landesklasse nun drei Spieletage vor Saisonende auch ganz offiziell besiegelt.