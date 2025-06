Obwohl am Pfingstwochenende selbst spielfrei, haben sich die Chancen für den VfL Meiningen auf den Klassenverbleib in der Fußball-Thüringenliga leicht erhöht. In einem Nachholspiel unterlag der FC An der Fahner Höhe gegen den FC Thüringen Weida mit 0:2 (0:0) und verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze. Die bedeutet, dass der SC Heiligenstadt als Spitzenreiter in den letzten Spieltag am 14. Juni geht und den Oberliga-Aufstieg in der eigenen Hand hat.