In der Thüringenliga steht am Samstag, wenn das Wetter mitspielt, auf dem Sportplatz Glücksbrunn das Südthüringer Derby an. Der FC Schweina-Gumpelstadt empfängt den VfL Meiningen. Wir sprachen vor dem Duell mit beiden Trainern, denen der Derby-Termin so nicht besonders passt.