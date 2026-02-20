Das lange Warten hat ein Ende, wenn es die Witterungsbedingungen hergeben empfängt der SV 09 Arnstadt am Samstag um 14 Uhr, zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Thüringenliga den FSV Schleiz am Obertunk. Das Team aus dem Saale-Orla Kreis spielte bislang eine starke Saison und nimmt mit 21 Punkten und 24:20 Toren den siebten Platz in der Tabelle ein. Am letzten Wochenende ergatterten sie im Nachholspiel in Bad Frankenhausen beim 2:2 einen Punkt. Die Nullneuner wollen an ihre bisherigen ansprechenden Leistungen in den Heimspielen anknüpfen und streben einen weiteren Dreier an. Die Hauswald Schützlinge sind in guter Form, überzeugten weitestgehend in den Testspielen und wollen ihre ungeschlagene Serie am Obertunk ausbauen. Wir fragten bei 09-Coach Martin Hauswald nach, wie die Stimmung vor dem Rückrunden-Auftakt ist und was man von den Nullneunern tabellarisch erwarten kann.