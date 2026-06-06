Am 29. Spieltag der Fußball-Thüringenliga gastierte die SpVgg Geratal beim FC Thüringen Weida. Sportlich stand die Partie für beide Mannschaften nicht mehr unter allzu großem Druck. Die Gäste aus dem Geratal hatten sich bereits am vergangenen Spieltag durch den Sieg gegen den FSV Preußen Bad Langensalza den Verbleib in Thüringens höchster Spielklasse gesichert. Daran änderte auch die 0:2-Niederlage in Weida nichts mehr. Damit steht fest: Die SpVgg Geratal wird in der kommenden Saison bereits ihr 14. Jahr in der Thüringenliga bestreiten. Ein bemerkenswerter Erfolg für den Verein. In einer Mitteilung blickte die Spielvereinigung entsprechend positiv nach vorn: „Eine für unseren Verein beeindruckende Geschichte in Thüringens höchster Spielklasse. Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr voller Leidenschaft, Emotionen, tollen Begegnungen und der Hoffnung auf etwas weniger Spannung.“