Die SpVgg Geratal hat in der Fußball-Thüringenliga einen schon verloren geglaubten Punkt gerettet. Gegen den SV Schott Jena kämpfte sich die Mannschaft nach einem zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstand zurück und erzielte in der Nachspielzeit den umjubelten Ausgleich zum 3:3. Yannis Roth ließ die Gastgeber mit seinem Treffer in der 90.+3 Minute jubeln. Es ist das zweite Unentschieden in Folge gegen einen hochkarätigen Gegner.