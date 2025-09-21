Die Statements beider Trainer nach dem 1:1-Unentschieden waren kurz und knapp. Aber auch die wenigen Worte zeigten die unterschiedliche Stimmungslage. Während der Gästetrainer Daniel Gehrt sichtlich zufrieden sein Fazit zog, analysierte Heimcoach Andreas Mannel das Geschehen sehr sachlich und emotionsfrei. Seine Mannschaft hatte gerade im Duell der beiden Aufsteiger nicht versagt, konnte aber nicht ihr Leistungsvermögen ausschöpfen. Dafür agierte sie insgesamt zu fehlerhaft im Zusammenspiel und nicht abgeklärt genug, um die engagierten und motivierten Gäste in der intensiv geführten Partie zu bezwingen.