Der 3:1-Sieg in der Schweinaer Glücksbrunn-Arena bedeute dem Oberligaabsteiger aus Arnstadt recht viel. Entsprechend feierte die Elf von Trainer René Deubner den Erfolg nach Spielende. Der Gästetrainer zeigte sich zufrieden. „Der Sieg geht in Ordnung. Wie haben die Akzente in der Partie gesetzt. Nach der Führung verpassen wir es allerdings, den zweiten Treffer nachzulegen und rechtzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. In der Schlussphase waren wir das abgeklärtere Team und nehmen verdient die drei wichtigen Punkte mit“, zog der Arnstädter Bankverantwortliche sein Fazit. Trainer Olaf Gabriel sah es in Sachen Abgeklärtheit ähnlich. „Die Arnstädter wirkten abgebrühter. Was die Torchancen betrifft, müssen wir nach dem Ausgleich nachlegen. Das haben wir leider verpasst und uns so um ein besseres Ergebnis gebracht. Das ist schade. Aber ich habe heute gesehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das macht Hoffnung für die nächsten Aufgaben“, analysierte der Glücksbrunner Trainer die Partie.