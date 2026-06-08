Es lief in den vergangenen zwei Monaten nicht rund beim SV Borsch, das lässt sich beim Blick auf die Ergebnisse nicht bestreiten. Lediglich einen Punkt holte der Aufsteiger aus den letzten acht Partien in der Fußball-Thüringenliga. Am Samstag setzte es im letzten Heimspiel eine 0:3-Niederlage gegen das bisherige Tabellenschlusslicht SV Blau-Weiß Büßleben. Die Ulstertaler stecken damit vor dem Saisonfinale mitten im Abstiegskampf – Trainer Andreas Mannel und Co-Trainer Christoph Neidhardt haben nun ihren Posten zur Verfügung gestellt.