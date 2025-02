Dass beim Tabellenletzten aus Schweina nicht alles im Lot ist, ließen zumindest die Ergebnisse nach dem Rückrundenstart in Nordhausen und im Eichsfeld erahnen. Bei den beiden Teams aus der „oberen Schublade“, wie Trainer Olaf Gabriel die Nordhäuser Wackeraner und den 1. FC mit gestanden Spielern aus dem Profibereich bezeichnete, gab es für den Tabellenletzten zwei herbe Niederlagen. Trotzdem kommt die Entscheidung vom Donnerstagabend überraschend. Olaf Gabriel informierte die Glücksbrunner Mannschaft, dass er ab sofort nicht mehr dem Thüringenligisten zur Verfügung steht. In einer Stellungnahme erklärt Olaf Gabriel: Ich habe dem Vorstand des FC Schweina mitgeteilt, dass ich mit sofortiger Wirkung mein Traineramt bei der 1. Mannschaft zur Verfügung stelle. Ich wünsche mir und hoffe, dass die Mannschaft damit vielleicht noch einmal einen neuen Impuls bekommt, um die kommenden wichtigen Partien erfolgreich zu gestalten. Alles Gute und dem Verein, der mir über die erfolgreiche, sehr erfolgreiche Zeit ans Herz gewachsen ist. Ein großes Dankeschön an alle Freunde des Schweinaer Fußballs, die mich auf diesem langen Weg begleitet haben.