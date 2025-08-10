 
Fußball-Thüringenliga Nullnummer? Nicht mit den Nullneunern

Uwe Vester

Es sah lange nach einem Unentschieden aus, doch dann kam der große Auftritt von Janes Grünert.

 
Fußball-Thüringenliga: Nullnummer? Nicht mit den Nullneunern
Siegtorschütze: Janes Grüner (rechts) behauptet den Ball. Foto: Pvel Chatterjee

Riesenjubel bei den Nullneunern nach dem Abpfiff: In der Nachspielzeit gelang der Mannschaft von Trainer Martin Hauswald der kaum noch erwartete Lucky Punch zum 1:0-Sieg gegen den FSV Schleiz und damit der perfekte Auftakt in die neue Saison. „Das war das erwartet schwere Spiel gegen einen unbequemen Gegner. In der Entstehung sicher ein etwas glücklicher Sieg, aber unverdient ist dieser keinesfalls. Wir standen etwas tiefer, wollten die Räume eng machen, das Zentrum schließen, aber auch in der Offensive Akzente setzen. Das ist uns über weite Strecken gut gelungen“ so der zufriedene Arnstadt-Coach nach der Partie.

Brömel prüft Groh

Der SV 09 agierte aus einer stellungssicheren, kompakten Deckung, überließ den Hausherren meist den Ball und setzte nadelstichartige Konterattacken. Dabei erspielten sie sich ein leichtes Chancenplus. Nach kurzer Abtastphase kamen die Schleizer zu ihrer ersten Chance: Pohl rannte in einen missglückten Rückpass, bekam den Ball aber nicht an Torwart Knoll vorbei (11.). Anschließend prüfte Marlon Brömel den Schleizer Schlussmann Groh mit Distanzschüssen (12., 15.). Dann schlug Pätz einen Freistoß auf den langen Pfosten, der freistehende Schulz verpasste nur knapp (30.). Die große Möglichkeit in Führung zu gehen, vergab Brömel, der von Menges langen Ball bedient, frei auf Groh zusteuerte, aber den Ball am Tor vorbei schoss (40.).

Alles sieht nach Unentschieden aus

Zu Beginn des zweiten Abschnitts erreichte eine Ecke der Heimelf den aussichtsreich stehenden Schulz, der jedoch das Tor knapp verfehlte (49.). Mit einem genauen Abschlag Torwarts Knoll kam Hädrich in Ballbesitz, konnte aber im letzten Moment am Abschluss gehindert werden (63.). Für die Gastgeber köpften erst Mendes nach Rechtsflanke (64.), dann Lange in Folge eines Freistoßes am Kasten vorbei (90.).

Als alle schon mit einem leistungsgerechten Unentschieden rechneten, schlugen die Gäste durch Janes Grünert zu. Arnstadts Linksverteidiger nahm sich aus 20 Metern ein Herz und hämmerte die Kugel genau in den linken Dreiangel (90.+3) – ein Traumtor des 21-Jährigen. Nun kannte der Jubel auf dem Schleizer Sportplatz keine Grenzen mehr. Am kommenden Wochenende trifft der SV 09 Arnstadt im Thüringenpokal auf den Suhler SV.

SV 09 Arnstadt: Knoll, Grünert, Menge, Stelzer, Hoffmann, Oeftger, Varnhagen (69. Lvov), Kunz, Messing (85. Ruschke), Brömel (53. Scheuring), Hädrich (63. Bartholome)

FSV Schleiz: Groh, Eichelkraut, Petzold, Pätz (85. Lange), Berger, Sa (81. Sass), Sluga, Schulz, Bamba, Obsiannikov (57. Mendes), Pohl

Lorenzen (Klettbach) – 212 – 0:1 Grünert (90.+3)