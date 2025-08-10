Fußball-Thüringenliga: Nullnummer? Nicht mit den Nullneunern

Riesenjubel bei den Nullneunern nach dem Abpfiff: In der Nachspielzeit gelang der Mannschaft von Trainer Martin Hauswald der kaum noch erwartete Lucky Punch zum 1:0-Sieg gegen den FSV Schleiz und damit der perfekte Auftakt in die neue Saison. „Das war das erwartet schwere Spiel gegen einen unbequemen Gegner. In der Entstehung sicher ein etwas glücklicher Sieg, aber unverdient ist dieser keinesfalls. Wir standen etwas tiefer, wollten die Räume eng machen, das Zentrum schließen, aber auch in der Offensive Akzente setzen. Das ist uns über weite Strecken gut gelungen“ so der zufriedene Arnstadt-Coach nach der Partie.