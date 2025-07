Zur Vorbereitung auf die neue Saison hat der SV 09 Arnstadt bereits mehrere Testspiele angesetzt. Den Auftakt bildet ein Heimspiel in Ichtershausen am Mittwoch, dem 9. Juli, um 18.30 Uhr gegen den FC Borntal Erfurt. Am Sonntag, dem 20. Juli, tritt die Mannschaft auswärts beim FC Union Mühlhausen an. Es folgen weitere Partien gegen den FSV Wacker 03 Gotha (Donnerstag, 24. Juli, 19 Uhr in Ichtershausen), den FC Einheit Rudolstadt (Samstag, 26. Juli, 14 Uhr in Ichtershausen) und schließlich der Test beim FSV Sömmerda am Samstag, dem 2. August, ebenfalls um 14 Uhr.