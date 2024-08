Nach drei erfolglosen Auftritten zu Hause zum Start der Saison in der Fußball-Thüringenliga muss der VfL Meiningen erstmals auswärts Farbe bekennen. Am Samstag geht es nach Heiligenstadt, wo die Partie um 15 Uhr angepfiffen wird. Am Samstag um 11.15 Uhr fährt der Fanbus am Bahnhofvorplatz in Meiningen nach Heiligenstadt ab zum ersten Auswärtsspiel des VfL Meiningen. Die Fahrt kostet zehn Euro.