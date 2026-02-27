Ein Trainerwechsel, den man so nicht erwarten konnte: Der verlustpunktfreie Tabellenführer der Fußball-Thüringenliga der Frauen, der ESV Lok Meiningen, und Trainer Michael Hopf gehen getrennte Wege. Das gab der ESV Lok in einem Pressestatement am Freitag bekannt. „Der ESV Lok Meiningen, Abteilung Frauen- und Mädchenfußball, gibt bekannt, dass er sich einvernehmlich von Trainer Michael Hopf getrennt hat. Die Entscheidung wurde nach eingehender Beratung getroffen. Der Verein bedankt sich bei Michael Hopf für seine engagierte Arbeit und wünscht ihm alles Gute für seine Zukunft“, heißt es in dem Statement.