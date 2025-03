Fast 70 Minuten dominierte der FC Schweina-Gumpelstadt in der Heimpartie gegen den FC Saalfeld, um sich am Ende mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben zu müssen. Für das gastgebende Schusslicht war an diesem Tag deutlich mehr möglich. Die Mannschaft von Trainer René Heger erspielte sich gegen den enttäuschenden Tabellenelften aus Ostthüringen in der ersten Halbzeit mehr als ein halbes Dutzend hochkarätiger Torchancen, die mit Ausnahme eines Kopfballes von Kapitän Patrick Schellenberg (13.) alle ungenutzt blieben. Die Gäste wirkten im ersten Abschnitt sowohl in der Offensive als auch in der Defensive überfordertet. Ihr Trainer Thomas Giering bemängelte die zu lasche Einstellung seiner Elf im ersten Abschnitt.