Bei einer Aktion im Gegenpressing im ersten Rückrundenspiel beim FC An der Fahner Höhe verletzte sich VfL-Flügelflitzer Robin Förtsch ohne gegnerische Einwirkung schwer. In unserem Interview spricht der Meininger über den Heilungsfortschritt nach seinem Wadenbeinbruch und erzählt, wie schwer es ist, seiner Mannschaft beim Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Thüringenliga nur von außen zuzuschauen.