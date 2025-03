Riesenjubel beim SV 09 Arnstadt nach dem Lucky Punch gegen Bad Frankenhausen in der Nachspielzeit, konnten sie doch erstmals nach vier Begegnungen wieder dreifach punkten und gleichzeitig den zweiten Auswärtssieg unter Dach und Fach bringen. Am Ende war es ein sicherlich etwas glücklicher Sieg auf Grund des späten Zeitpunktes, unverdient jedoch war dieser nicht. „Ein etwas glücklicher Sieg, doch hätten wir im Spielverlauf einfach unsere Torchancen entschlossener nutzen müssen, froh bin ich das die Null wieder auf der richtigen Seite stand. Wir hatten einige personelle Sorgen, so fällt beispielsweise unser Mittelfeldakteur Ben-Luca Kunz auf Grund eines Muskelfaserrisses einige Wochen aus, doch die eingesetzten Youngster haben ihre Sache gut gemacht“, so Trainer Rene Deubner nach der Partie.