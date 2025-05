Mit einem 10:0-Erfolg bei Schott Jena haben sich die Frauen des ESV Lok Meiningen zum vierten Mal den Landesmeistertitel erspielt. Mit zehn Punkten Vorsprung sind sie in den verbleibenden drei Begegnungen nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen. Es war schon vor Spielbeginn klar, dass die Gäste aus der Theaterstadt mit einem Sieg den vierten Titel in Folge feiern können. Mit Anpfiff waren die ESV-Damen gewillt, dies auch in die Tat umzusetzen. Das Spiel in Jena war dann auch ein weiteres Statement der Frauen von Trainer Michael Hopf. Sie haben jetzt 89:9 Tore auf dem Konto und könnten in den verbleibenden drei Spielen, wie in den Jahren zuvor auch, die 100-Tore-Marke knacken.