Am 10. Spieltag der Frauen-Thüringenliga stand das absolute Spitzenspiel zwischen den einzigen verlustpunktfreien Mannschaften. Lok Meiningen und FFV Erfurt II. auf dem Meininger Kunstrasenplatz auf dem Programm. Aufgrund der Platzierungen und Ergebnisse beider Teams konnte man auf ein packendes Duell hoffen. Doch am Ende war es eine eindeutige Sache, man könnte sogar von einer Machtdemonstration sprechen. Denn was die Lok-Frauen an diesem Nachmittag auf dem Meininger Kunstrasen boten, war aller Ehren wert.