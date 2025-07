Am kommenden Samstag testen zwei Mannschaften aus der Region ein letztes Mal, bevor am 9. August die neue Saison in der Thüringenliga beginnt. Sowohl die Spielvereinigung Geratal als auch der SV 09 Arnstadt wollen in ihren abschließenden Vorbereitungsspielen noch einmal an den entscheidenden Stellschrauben drehen.