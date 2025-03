Die Spielvereinigung Geratal kommt noch nicht so richtig in Fahrt. Das zeigt der Rückrundenauftakt in der Fußball-Thüringenliga. Zwei Spiele wurden bisher absolviert, dabei holten die Shcützlinge von Trainer Frank-Schwalenberg einen Punkt. Nun ging es gegen einen direkten Konkurrenten, den VfL Meiningen. Drei Punkte waren das Ziel beim Heimspiel in Geraberg, doch am Ende steht wieder nur ein 1:1-Unentschieden auf der Anzeigetafel.