So mancher Blick dürfte am Samstagnachmittag beim letzten Saisonspiel der Gerataler dem Smartphone und dem Stand in Schleiz gegolten haben. Denn hätte Heiligenstadt dort die Meisterschaft verspielt, hätte es für die Gerataler noch brenzlig werden können. Die Situation vor dem Spiel war klar: Gewinnt Saalfeld ist man gerettet und muss Meinigen absteigen, unabhängig vom eigenen Ergebnis. Die Gastgeber konnten sich sicher fühlen, solange Heiligenstadt als Meister in die Oberliga aufsteigt. Wäre Platz 1 aber noch an Fahner Höhe gegangen, das bereits seinen Aufstiegsverzicht kund getan hatte, hätte auch der Viertletzte in die Landesklasse absteigen müssen und das ist genau der Platz, den die Spielvereinigung nach der unerwarteten Heimniederlage nun abschließend einnimmt.