„Es ist ein verdienter Punkt, der sich anfühlt wie ein Sieg“, kommentierte Borschs Trainer Andreas Mannel das Geschehen „An den Saalewiesen“.
Fußball-Thüringenliga Kraus wuchtet volley für Borsch in die Maschen
Thomas Dröge 18.10.2025 - 18:58 Uhr
Auch im dritten Auswärtsspiel bleibt der Aufsteiger aus Borsch ungeschlagen. In Saalfeld trifft Niklas Kraus in der Nachspielzeit zum 1:1-Unentschieden.
„Es ist ein verdienter Punkt, der sich anfühlt wie ein Sieg“, kommentierte Borschs Trainer Andreas Mannel das Geschehen „An den Saalewiesen“.