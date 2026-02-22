Auf dem Kunstrasen in Geisa sahen die 150 Zuschauer, darunter einige Dutzend mitgereiste Preußen-Anhänger, ein über 90 Minuten auf dem Kunstrasen und abseits des Platzes recht hitzig geführtes Spiel, bei dem zuweilen mehr gekämpft wurde und der spielerische Gedanke zu kurz kam. Schiedsrichter Leon Maximilian Metz hatte alle Hände voll zu tun und stand mehr im Mittelpunkt, als ihm lieb war. Die Punkteteilung nach dem 2:2-Unentschieden geht letztlich in Ordnung. Während der Gast die erste Halbzeit dominierte, übernahmen die Gastgeber im zweiten Abschnitt die Initiative. „Aktionen mit vier, fünf präzisen Pässen gab es zu wenig. So war es zeitweise schwere Fußball-Kost“, lautete die Expertenmeinung vom langjährigen Trainer des SV Borsch, Andreas Herzberg. Damit hatte er recht, zumal das missliche Wetter mit Regen und böigem Wind seinen Anteil leistete.