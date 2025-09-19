Der bisher sieglose SV Gera-Westvororte stellt sich am Sonntag ab 15 Uhr beim Duell der Aufsteiger in Borsch vor. Eine leichte Aufgabe für die gut in die Saison gestarteten Borscher? Keinesfalls. Andreas Mannel, der erfahrene Trainer der Rhöner, weiß nur zugut, dass man schnell vor einer unangenehmen Überraschung stehen kann, wenn man als Neuling in der Liga nicht jeden Kontrahenten ernst nimmt und von Beginn an mit der vollen Konzentration zu Werke geht.