Mit großen Entfernungen scheint Oliver Peuker keine Probleme zu haben. Einmal pro Woche fährt der 26-Jährige, der in Leipzig lebt und in der Logistikbranche am Flughafen Leipzig/Halle im Schichtdienst arbeitet, ins südlich von Gera gelegene Weida, um mit seinen Mitspielern des FC Thüringen Weida zu trainieren. Macht mehr als eine Stunde Fahrtzeit für den Fußball. Warum tut er das? „Weil der Verein und die Truppe mir viel geben. Es passt einfach alles“, sagte er kürzlich in der „Thüringer Allgemeinen“.