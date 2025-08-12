Mit dem Sieg beim FSV Preußen Bad Langensalza sorgte der SV Borsch am ersten Spieltag für die Überraschung in der Thüringenliga. Mit seinen beiden Treffern trug Fabian Göb wesentlich zum Sieg der Rhöner bei. Für den 22-jährigen offensiven Mittelfeldspieler und seinen SV Borsch geht es am Wochenende in der ersten Hauptrunde im Thüringenpokal weiter. Die Elf von Trainer Andreas Mannel gastiert beim Landesklassenvertreter SV 1911 Dingelstädt, dem zum Ligaauftakt ein 4:3-Heimerfolg gegen Artern gelang.