21. Spieltag in der Fußball-Thüringen: Die Spielvereinigung Geratal steckt im unteren Drittel der Tabelle fest. Die Schwalenberg-Schützlinge haben drei Punkte und einen Sieg bitter nötig. Im Auswärtsspiel gegen Neustadt/Orla sah es zunächst so aus, als würde ihnen das auch gelingen. Zwei Tore Vorsprung reichten jedoch nicht, um den Sieg zu holen und so ging die Partie 2:2 unentschieden aus.